Медведица из саранского зоопарка неожиданно родила тройню

В саранском зоопарке произошло пополнение. Медведица Маша довольно неожиданно родила трех медвежат.

Стоит отметить, что в этом году от Маши приплода не ждали. Уже в течение примерно 6 лет она приносит детенышей через год, а в том году медведица дала жизнь потомству. Поэтому в январе в зоопарке были уверены, что Маша просто капризничает из-за теплой погоды. Однако оказалось, что ее необычное поведение было подготовкой к родам.

Детеныши, появившиеся на свет 13 января, и их мама чувствуют себя отлично. Медвежата стабильно прибавляют в весе.

Источник: "Известия Мордовии".