Жителей Рузаевки кормили просрочкой

Ушлые торговцы кормили жителей Рузаевки просрочкой.

Представители республиканского Россельхознадзора сообщили, что работники ведомства провели внеплановую проверку в отношении ООО "Прайм" и обнаружили продукцию животного происхождения, которая хранилась в магазине с нарушениями, в отсутствии информации о сроках годности и условиях хранения. Всего с реализации было снято 17 килограмм продуктов питания с истекшим сроком годности.

Собственник торговой точки и продавец оштрафованы на 11 тыс. рублей. Юридическому лицу выдано предписание об устранении обнаруженных нарушений.

Источник: fsvps.ru