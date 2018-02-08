В Саранске появилась "Школа вожатого" ИСИ

В Саранске открылась "Школа вожатого" Ассоциации педагогических отрядов ИСИ.

Сообщается, что студенты МГУ им. Огарева пройдут подготовку по программе "Технологии организации досуговой и развивающей деятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря". Программа включает в себя как лекционные, так и практические занятия. Слушатели получат знания о специфике организации детского отдыха и процессе развития личности подростков.

По окончании курса молодых вожатых ожидает выездной лагерь инструктива, где ребята покажут знания и навыки, полученные во время обучения.

Источник: "Известия Мордовии".