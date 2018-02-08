В Мордовии столкнулись два грузовика из Пензенской области

В Рузаевском районе столкновение большегрузов закончилось разбитым лбом.
Представители республиканского ГИБДД поведали, что ДТП случилось на трассе Н.Новгород – Пенза – Саратов, где безработный житель Пензенской области на грузовике "Мерседес" выехал на красный сигнал светофора и врезался в многотонный МАЗ с прицепом, за рулем которого находился его земляк. Вследствие столкновения виновник аварии отделался ушибом.
Что примечательно, оба участника аварии выехали в рейс, не пройдя технический осмотр грузовиков.
Согласно данному прецеденту возбуждено дело об административном правонарушении.
Источник: 13.мвд.рф