В Мордовии столкнулись два грузовика из Пензенской области

В Рузаевском районе столкновение большегрузов закончилось разбитым лбом.

Представители республиканского ГИБДД поведали, что ДТП случилось на трассе Н.Новгород – Пенза – Саратов, где безработный житель Пензенской области на грузовике "Мерседес" выехал на красный сигнал светофора и врезался в многотонный МАЗ с прицепом, за рулем которого находился его земляк. Вследствие столкновения виновник аварии отделался ушибом.

Что примечательно, оба участника аварии выехали в рейс, не пройдя технический осмотр грузовиков.

Согласно данному прецеденту возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: 13.мвд.рф