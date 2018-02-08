Убийца 34-летней жительницы Саранска, чье тело нашли в подвале, арестован

В Октябрьском суде Саранска избрали меру пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве 34-летней Елены Зоткиной в подвале дома. Олег Епешкин свою вину признал, но комментировать что-либо отказался.

Из материалов дела следует, что 4 февраля Зоткина предложила своему знакомому Виталию Якомаскину отметить день рождения ее дочери. Вскоре к парочке присоединился Епешкин, который был неравнодушен к Елене. Троица закупила спиртное и отправилась в подвал к Епешкину. В какой-то момент Якомаскин ушел, оставив парочку вдвоем.

Тогда-то обвиняемому и показалось, что Зоткина оскорбила его. Стоит отметить, что мужчина уже был изрядно пьян. Тогда он схватил стоявший рядом топор и несколько раз ударил женщину по шее.

После кровавой расправы Епешкин закрыл подвал на замок и ушел домой. По его словам, наутро он не помнил, что натворил, поэтому вернулся на место распития алкоголя и обнаружил труп, после чего позвонил Якомаскину и рассказал, что совершил убийство.

Епешкин был арестован в зале суда.

Источник: "Известия Мордовии".