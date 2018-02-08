В Саранске задержали грабителя, который с ножом напал на прохожую

Саранскими полицейскими по подозрению в нападении на прохожую задержан местный житель. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, при себе у 34-летнего задержанного был смартфон, который ему не принадлежал.

Вскоре была найдена хозяйка гаджета. Девушка поведала, что 5 февраля? около полуночи во дворе одного из домов по улице Гожувская на нее напал неизвестный, приставил к ее горлу нож и потребовал отдать ему все украшения, мобильник и кошелек. Девушка разумно решила, что не стоит умирать из-за имущества, а после этого даже не обратилась в полицию, потому что боялась мести со стороны преступника.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Нападавшему грозит до 10 лет заключения с выплатой крупного денежного штрафа. Установлено, что в 2013 году мужчина уже был арестован за аналогичное преступление и освободился лишь в 2017-м.

Источник: 13.мвд.рф