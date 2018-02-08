В Саранске автоледи устроила ДТП

В Саранске автоледи спровоцировала ДТП с участием самосвала.

Информация о происшествии была опубликована очевидцами в социальных сетях.

Утром 8 февраля женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», пересекая перекресток улиц Титова и Васенко, не предоставила право преимущества в движении ехавшему сбоку самосвалу, вследствие чего большегруз протаранил «легковушку».

По предварительной информации, в данной аварии никто не пострадал.

Из-за удара у «Калины» отвалился передний бампер.

Источник: https://vk.com/saransk_photo