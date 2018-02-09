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Мордовская легкоатлетка Анастасия Шукшина завоевала золото на юниорском первенстве России

Мордовская легкоатлетка Анастасия Шукшина завоевала золото на юниорском первенстве России

Воспитанница СШОР Мордовии по легкой атлетике Анастасия Шукшина очень удачно стартовала на легкоатлетическом первенстве России среди юниоров, которое проходит в Волгограде. В первый день турнира Настя победила в беге на дистанции 3000 метров. Ее результат – 9 минут 30 секунд.

Еще один представитель Мордовии Данила Тундыков в своем финале на 3000 метров показал результат 8.32. В пресс-службе СШОР по РМ отметили, что Данила не смог стать призером, однако он выступал в старшей возрастной группе, поэтому данный результат можно считать удовлетворительным.