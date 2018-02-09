Мордовская легкоатлетка Анастасия Шукшина завоевала золото на юниорском первенстве России

Воспитанница СШОР Мордовии по легкой атлетике Анастасия Шукшина очень удачно стартовала на легкоатлетическом первенстве России среди юниоров, которое проходит в Волгограде. В первый день турнира Настя победила в беге на дистанции 3000 метров. Ее результат – 9 минут 30 секунд.

Еще один представитель Мордовии Данила Тундыков в своем финале на 3000 метров показал результат 8.32. В пресс-службе СШОР по РМ отметили, что Данила не смог стать призером, однако он выступал в старшей возрастной группе, поэтому данный результат можно считать удовлетворительным.