В Рузаевке спасатели присваивали себе деньги, полученные за платные выезды

В Мордовии ведется расследование уголовного дела по факту присвоения денежных средств сотрудниками республиканской поисково-спасательной службы. Как сообщает пресс-служба СКР по РМ, с сентября 2015 по август 2017 года сотрудники аварийно-спасательного поста Рузаевки присваивали себе средства, которые местные жители передавали им за оказание платных услуг.

Деньги должны были идти в кассу ГУ "Мордовская республиканская поисково-спасательная служба", однако аферисты не фиксировали оказанные услуги в журнале учета платных выездов. Соответственно, средства "текли" в карманы мошенников.

В настоящее время следователи устанавливают иные обстоятельства данного преступления, уточнили в ведомстве.

Источник: mordovia.sledcom.ru