Во время ЧМ-2018 в Саранске запретят продажу оружия

В период с 25 мая по 25 июля 2018 года в Саранске будет невозможно официально купить ружье или травматический пистолет. Как сообщил начальник отделения по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по РМ Юрий Шишканов, связано это с проведением в городе чемпионата мира по футболу.

"Купить в оружейном магазине и зарегистрировать ружье или травматический пистолет в этот период будет невозможно. В случае обнаружения фактов нарушений оружие будет незамедлительно изъято и возвращено владельцам", - отметил он.

Также Шишканов рассказал, что для комфорта болельщиков большинство улиц Саранска в дни матчей ЧМ станут пешеходными. "Во избежание пробок мы настойчиво рекомендуем всем жителям Саранска в дни матчей – 16, 19, 25 и 28 июня – передвигаться только на общественном транспорте", - добавил он.

Болельщики, которые приедут в Саранск на личном или коллективном автотранспорте, смогут оставить его на перехватывающих парковках. Места их расположения – Лямбирское шоссе и восточный участок обходной автодороги. Оттуда будут курсировать шаттлы, которые доставят гостей к местам основных мероприятий.