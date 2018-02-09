В Саранске на пешеходном переходе сбили трех человек

Накануне вечером, 8 февраля, в Саранске произошло крупное ДТП. На улице Васенко около 19:24 автомобиль "Шевроле Нива" сбил трех человек прямо на пешеходном переходе.

Сообщение об инциденте появилось в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте". По информации очевидцев, один пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии.

"Парень переходил дорогу по всем правилам! И почти уже перешел дорогу, но, видимо, водила очень торопился, что даже не притормозил на пешеходном переходе!" – рассказал очевидец.

По его словам, пострадавшего отбросило на приличное расстояние, так как удар получился очень сильным.

"Там и днем опасно переходить дорогу, очень редко машины тормозят, чтобы пропустить пешехода", - сетует очевидец.

Информации о двух других пострадавших нет.