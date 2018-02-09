Мошенник обманул жительницу Саранска, похитив более 20 тыс рублей

В Мордовии очередной жертвой аферистов стала 46-летняя уроженка Саранска.

Представите республиканского МВД сообщили, что ей пришло смс о блокировке кредитной карты. Не подозревая мошенничества, женщина перезвонила по номеру в сообщении.

Мошенник назвался работником банка и пояснил, что ее карта временно заблокирована из-за сбоя в системе. "Специалист" предложил вместе ликвидировать данную проблему. В итоге женщина выполнила все инструкции афериста, в том числе назвала коды, приходившие ей на мобильный телефон по смс, а также все банковские реквизиты. Добытые данные позволили правонарушителю свободно распоряжаться ее средствами. В результате со счета потерпевшей исчезли 20 500 рублей.

По факту мошенничества ведется проверка.

Источник: 13.мвд.рф