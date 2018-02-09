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На основе саранской разработки в России создали самый мощный в мире электровоз

На основе саранской разработки в России создали самый мощный в мире электровоз

В конструкцию электровоза 3ЭС5К  "Ермак", который был изготовлен в Ростовской области, добавлены опытные тяговые преобразователи, созданные в Саранске. Уникальность новинки в том, что данный электровоз называется самым мощным в мире. Он может водить поезда массой до 7100 тонн в условиях сложного природного рельефа.

Добавление в конструкцию электровоза саранских тяговых преобразователей повысит его мощность и снизит потребление электроэнергии, а также уменьшить стоимость на 300 тысяч рублей.

В настоящее время электровоз направлен на типовые испытания.

Источник: "Известия Мордовии".