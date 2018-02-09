В субботу в Саранске изменятся маршруты автобусов № 20 и 34

Завтра, 10 февраля, в Саранске пройдут традиционные массовые соревнования "Лыжня России -2018".

В связи с этим с 9:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта по улице Энгельса (от пересечения с ул. Ульянова вплоть до ул. Р. Люксембург) и улице Р. Люксембург (от ул. Энгельса до поворота на Зеленую рощу). В результате этого временно изменится движение автобусов №20 и №34.

Автобусы №20 будут следовать по улицам: Гагарина – Ульянова - Энгельса - пр. 50 года Октября (движение по троллейбусному маршруту №15).

Автобусы №34 не будут заезжать на улицы Попова и Р. Люксембург к Санаторию "Саранский", а поедут по улицам Ульянова и Энгельса.

Остальную часть маршрута изменения не затронут и он сохранит существующую схему.

Источник: "Известия Мордовии".