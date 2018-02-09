В Саранске гвардейцы задержали вора, которого выдали нервы

Бойцы Росгвардии задержали в Саранске вора, которого выдало собственное поведение. Как стало известно, ночью стражи порядка патрулировали центр города и заметили идущего по тротуару мужчину. Его приметы совпали с ориентировкой, полученной накануне, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Мужчина при виде гвардейцев, которые двинулись к нему, занервничал, прибавил в скорости и направился в сторону ближайшего подъезда. Стражи порядка догнали его, когда он попытался достать из кармана ключи и скрыться внутри.

Как оказалось, беглец хотел спрятаться в доме, в котором проживает. 27-летний задержанный разыскивался по подозрению в совершении кражи.