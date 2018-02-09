В Мордовии пьяный водитель угнал служебную машину

В Чамзинском районе Мордовии стражами порядка задержан 22-летний прежде судимый местный житель, который подозревается в угоне.

В республиканском МВД заявили, что молодой человек, остановленный работниками ДПС, был нетрезв. Документов на управления автомобилем у него не было.

Правоохранители узнали, что гражданин работает шофером в частной компании. Имея доступ к ключам, он решил воспользоваться положением и вечером поехал кататься на авто начальника. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф