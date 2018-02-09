В Саранске учат работать с купюрами 200 и 2000 рублей

В Саранске эксперты Отделения-Национального банка по РМ Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации проводят занятия по обучению кассиров торговых центров и сервисных предприятий работе с новейшими купюрами номиналом 200 и 2000 рублей.

Напомним, что новейшие купюры были введены в обращение Банком России 12 октября прошлого года, а в нашу республику они поступили в конце декабря. Но многие кассиры и продавцы до сих пор недостаточно осведомлены о внешних особенностях и ключевых защитных признаках банкнот. На занятиях эксперты рассказывают о новых купюрах, об их особенностях и главных защитных признаках.

Отметим, что проект по финансовому просвещению продлится в течение нескольких месяцев.

Источник: "Известия Мордовии".