На трассе Саранск - Рузаевка "Ниссан" влетел под фуру

В пятницу утром на трассе Саранск – Рузаевка в Рузаевском районе Мордовии произошло жуткое ДТП. Как стало известно, "Ниссан-Примера" врезался в фуру "Рено-Магнум".

Грузовик двигался со стороны Рузаевки, а легковушка – со стороны Пензы. Примерно в 5 км от рузаевского поста ГАИ "Ниссан" занесло на дороге, в результате чего он вылетел на "встречку" прямиком под фуру.

Водитель фуры пытался уйти от столкновения, но не смог. В результате "Рено" развернуло поперек дороги, перегородив движение.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Он получил различные травмы и был госпитализирован.

Источник: "Известия Мордовии".