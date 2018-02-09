В Саранске работники ГИБДД провели рейд "Детское кресло"

В Саранске работники Госавтоинспекции провели рейд «Детское кресло», главной целью которого стала проверка безопасности перевозки несовершеннолетних пассажиров. Информация от отделения пропаганды ГИБДД РМ.

8 февраля в Саранске было проведено профилактическое мероприятие под названием «Детское кресло». В ходе данного рейда сотрудники Госавтоинспекции несли дежурство возле образовательных учреждений и в тех местах, где чаще всего встречаются водители с несовершеннолетними пассажирами. В рамках мероприятия полицейские напоминали автомобилистам о необходимости соблюдения правил перевозки детей, а также рассказывали о том, каким образом нужно устанавливать детское кресло. Стоит отметить, что именно вышеупомянутое устройство в случае ДТП способно спасти жизнь ребенка.

В ходе рейда выяснилось, что многие водители пренебрегают правилами перевозки детей. В общей сложности работники ГИБДД составили протоколы в отношении 15 нерадивых автомобилистов.

Полицейские напоминают, что перевозка детей, возраст которых составляет до 7 лет, должна осуществляться исключительно при использовании специального кресла. Пассажиры возрастом от 7 до 12 лет могут перевозиться при помощи других удерживающих систем или же ремня безопасности.

Источник: http://gibdd.ru