Михаил Осеевский провел первый Форум по цифровой трансформации РСПП

8 февраля 2018 года состоялся первый Форум по цифровой трансформации в рамках Недели российского бизнеса РСПП, который собрал более 250 лучших профессионалов из государственных и бизнес-структур. Модератором форума выступил председатель Комитета РСПП по цифровой экономике, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Президент РСПП Александр Шохин в приветственном слове подчеркнул, что такой форум должен стать ежегодной дискуссионной площадкой между бизнесом и властью по вопросам цифровизации: «Россия должна использовать предоставленный ей шанс стать лидером в сфере развития цифровой экономики. Для этого необходимо объединение наших усилий и регулярный диалог, который мы готовы обеспечить на площадке профильного Комитета РСПП по цифровой экономике, созданного в ноябре 2017 года. Подавляющее большинство участников форума отметили, что очень важно дополнить программу «Цифровая экономика Российской Федерации» отраслевыми разделами, определяющими продвижение цифровых технологий в базовых отраслях, что станет драйвером экономического роста».

Первый заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Максим Акимов отметил в своем выступлении: «Цифровизация изменит абсолютно все. Изменит цепочки поставок, управление ресурсами и оборудованием, в целом распределение мощностей на промышленной карте. Изменит управление персоналом. Вообще, должен отметить, что программа «Цифровая экономика Российской Федерации» сформирована таким образом, чтобы отвечать на запросы бизнеса. И главный критерий оценки программы – это реакция бизнеса. Видим, что есть запрос включить отраслевую повестку в программу, значит это точно надо делать. Мы стараемся работать быстро и энергично, отвечая на поступающие запросы».

В дискуссии также приняли участие председатель Совета директоров группы компаний «ЕСН», председатель Комиссии РСПП по электроэнергетике Григорий Березкин, председатель совета директоров Корпорации AEON Роман Троценко, президент электронной площадки «РТС-тендер» Виктор Степанов, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Александр Лейбович. В выступлениях затрагивались вопросы этапности цифровой революции, будущего искусственного интеллекта, региональных программ и зарубежного опыта в области digital, конкретных отраслевых проектов цифровизации, трансформации процессов внутри компании под влиянием цифровой экономики и др.

«Сегодня уже недостаточно заниматься автоматизацией и цифровизацией отдельных операций или производственных процессов. Качественный скачек эффективности бизнеса предполагает создание моделей управления другого уровня – киберфизических систем. Когда в единое целое соединяются цифровые технологии, оборудование и конечный продукт. Киберфизические системы начинают обмениваться информацией и анализировать ее на этапе производства, и продолжают делать это на протяжении всего жизненного цикла продукта. Вот к чему нам надо готовиться», – считает президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

По результатам опроса, который РСПП проводил среди участников Недели российского бизнеса, 90% из них считают необходимым включение в Программу «Цифровая экономика Российской Федерации» отраслевых разделов и готовы принимать активное участие в их формировании. Почти 80% считают свою компанию цифровой. В тоже время понимание, что именно данные играют ключевую роль в цифровизации, есть только у каждого пятого из опрошенных (19%). Еще одним интересным фактом опроса стало то, что потребители услуг крупнейших российских ИТ-компаний, таких как «Яндекс», «Лаборатория Касперского» и других, считают, что в России недостаточно развит отечественный ИТ-сектор (30%) и отмечают проблему с обеспечением информационной безопасности (38%).

Президент «Сименс» в России Дитрих Мёллер отметил: «Цифровизация предприятий и целых отраслей – это залог их конкурентоспособности и высокой эффективности, позволяющий расширять портфолио проектов, открывать новые рыночные ниши, экономить время и затраты, сосредоточиться на поддержании самых высоких стандартов качества. «Сименс» использует широкий диапазон цифровых решений: от анализа данных в режиме реального времени до комплексной концепции цифровых двойников, оптимизирующей весь сложный производственный процесс. Мы готовы делиться с российскими коллегами немецким опытом реализации стратегии Индустрия 4.0».