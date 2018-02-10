В Саранске столкнулись два автомобиля

В Саранске врезались друг в друга два легковых автомобиля.

Данная информация была размещена очевидцами в социальных сетях.

Утром 10 февраля на улице Победы произошло столкновение двух легковых автомобилей марки «Рено» и «Лада-Калина». Очевидцы утверждают, что аварию спровоцировал тот факт, что один из водителей не предоставил преимущество в движении.

К счастью, никто из участников ДТП не пострадал.

У «Калины» полностью разбита правая передняя фара, а также серьезно повреждены правое крыло, часть капота и бампер. У «Рено» разбито левое переднее крыло.

Источник: https://vk.com/saransk_photo