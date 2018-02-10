В Саранске водитель грузовика задел "легковушку"

В Саранске грузовик задел легковой автомобиль.

Сообщение о происшествии было опубликовано в группе «ВКонтакте» «Привет, сейчас, Саранск».

Инцидент был зафиксирован утром 10 февраля в одном из дворов города, точный адрес места ДТП пока что неизвестен. Легковой автомобиль марки ВАЗ был припаркован на краю междворового проезда. Грузовик марки ГАЗ, двигавшийся по проезду, задел «легковушку».

В итоге на правой боковой части ВАЗа остались царапины.

Водитель грузовика уехал с места инцидента в неизвестном направлении.

Источник: https://vk.com/saransk_photo