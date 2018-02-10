В Саранске работница магазина продала пиво 13-летней девочке

В Саранске 56-летняя продавщица магазина была привлечена к уголовной ответственности по причине продажи алкоголя несовершеннолетней девочке. Информация от регионального отделения ГУ МВД РФ.

Полицейскими было установлено, что 56-летняя работница магазина, расположенного на территории Октябрьского района города, продала пиво 13-летней школьнице. Прежде, чем продать алкогольный напиток, женщина не поинтересовалась возрастом покупательницы и не потребовала от неё соответствующий документ.

Продавщица была привлечена к уголовной ответственности. Женщине грозит штраф, размер которого может составить до 80 тысяч рублей.

Выяснилось, что у женщины уже были проблемы с законом по аналогичной причине.

Источник: https://13.мвд.рф