52-летнего жителя Саранска убило током

В Саранске 52-летний местный житель погиб в результате удара током. Информация от регионального отделения Главного следственного управления Следственного комитета России.

Труп 52-летнего горожанина был обнаружен его бывшей супругой. На протяжении нескольких дней мужчина не выходил на связь с родными и близкими. Бывшая жена, забеспокоившись, решила навестить горожанина.

По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате удара током. Известно, что горожанин работал электриком.

Работники следственных органов проводят проверку по факту гибели мужчины.

Источник: http://mordovia.sledcom.ru