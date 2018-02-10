52-летнего жителя Саранска убило током

В Саранске 52-летний местный житель погиб в результате удара током. Информация от регионального отделения Главного следственного управления Следственного комитета России.
Труп 52-летнего горожанина был обнаружен его бывшей супругой. На протяжении нескольких дней мужчина не выходил на связь с родными и близкими. Бывшая жена, забеспокоившись, решила навестить горожанина.
По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате удара током. Известно, что горожанин работал электриком.
Работники следственных органов проводят проверку по факту гибели мужчины.
Источник: http://mordovia.sledcom.ru