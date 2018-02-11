В Мордовии "легковушка" вылетела в кювет. Пострадали два человека

В Мордовии пострадали водитель и пассажир «легковушки», вылетевшей в кювет. Информация от регионального отделения ГУ МЧС РФ.

10 февраля водитель легкового автомобиля, проезжая 252-й километр федеральной трассы Р158, соединяющей Нижний Новгород и Саратов, не смог должным образом справиться с контролем над управлением, вследствие чего машина выехала за пределы проезжей части и слетела в кювет. После этого произошло опрокидывание транспортного средства.

Автомобилист и его пассажир получили телесные повреждения, о характере и степени тяжести которых пока что не сообщается.

Причины и обстоятельства данного ДТП предстоит выяснить работникам Госавтоинспекции.

Источник: http://13.mchs.gov.ru