Житель Мордовии отравился нашатырным спиртом

В Мордовии местный житель получил отравление, выпив нашатырный спирт.

57-летний гражданин, проживающий на территории Чамзинского района, вследствие случайного совпадения обстоятельств выпил нашатырный спирт.

В итоге мужчина был срочно доставлен в Комсомольскую больницу. В ходе осмотра гражданина сотрудники вышеуказанного медицинского учреждения зафиксировали отравление средней степени тяжести. Кроме того, у мужчины были диагностированы ожоги гортани, ротовой полости и пищевода.

Гражданин был направлен на лечение в стационар.

В данный момент жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.