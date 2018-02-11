Житель Торбеево избил жену и тещу

В Мордовии местный житель избил супругу и тещу.

Семейная драма разыгралась в поселке Торбеево. Мужчина пенсионного возраста разругался со своей супругой. Ссору спровоцировали давние обиды жителя поселка. В определенный момент в словесную перепалку вмешалась мать женщины. Новый участник конфликт ещё больше раззадорил гнев мужчины, вследствие чего в ход пошли кулаки, сменив словесные аргументы силовыми приемами.

К счастью, ссора была остановлена полицейскими.

В отношении мужчины, который не только распустил руки, но и пообещал обидчицам отправить их в могилу, было возбуждено уголовное дело.