В Саранске эвакуировали торговый центр

В Саранске из-за обнаружения бесхозной сумки был эвакуирован торговый центр.

Информация об эвакуации торгового заведения была опубликована горожанами в социальных сетях.

10 февраля в торговом центре, который расположен по адресу – улица Косарева, была обнаружена бесхозная сумка. В связи с этим из здания торгового заведения был эвакуирован персонал и посетители.

На место инцидента прибыли полицейские. В ходе осмотра сумки какие-либо предметы, представляющие собой угрозу для жизни и здоровья граждан, обнаружены не были.

Источник: https://vk.com/saransk_photo