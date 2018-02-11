В Мордовии опрокинулась "легковушка". Водитель вылетел через лобовое стекло

В Мордовии водитель опрокинувшегося легкового автомобиля вылетел из салона через лобовое стекло.

Информация о данном происшествии была размещена очевидцами в социальных сетях.

Утром 11 февраля на автомобильной дороге между Саранском и Чамзинкой легковой автомобиль вылетел с проезжей части в сугроб и опрокинулся. Водить транспортного средства вылетел из салона через лобовое стекло.

О состоянии автомобилиста в настоящий момент неизвестно.

Работники Госавтоинспекции установят причины и обстоятельства инцидента.

Источник: https://vk.com/saransk_photo