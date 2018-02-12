Подробности крупного пожара в многоэтажке в Саранске: эвакуированы 25 человек

В минувшее воскресенье, 11 февраля, в Саранске произошел пожар в жилом доме. Инцидент случился утром в Пролетарском районе, где загорелся 9-этажный кирпичный дом по адресу улица Пушкина, 5.

Очаг возгорания находился на балконе квартиры на 8-м этаже, сообщили в региональном МЧС. Быстрому развитию пожара способствовал ряд факторов. В частности, в квартире никого не было, поэтому соседи обнаружили огонь слишком поздно. Пожарные не имели возможности близко подъехать к зданию из-за особенностей рельефа местности. Чтобы приступить к тушению, пришлось вскрывать дверь пустой квартиры.

За это время огонь уже успел перекинуться на другой балкон. К счастью, дальнейшего распространения огня огнеборцы не допустили. В самих квартирах имущество не пострадало, а вот внутренняя отделка и имущество на двух балконах выгорело. Известно, что квартиры принадлежат женщинам 1946 и 1966 годов рождения.

Площадь возгорания составила 40 кв. м. На время тушения пожара спасатели эвакуировали на улицу 25 жильцов. Пострадавших нет.

Источник: 13.mchs.gov.ru