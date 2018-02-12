Уроженка Мордовии погибла в авиакатастрофе в Подмосковье

В воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье произошла ужасная авиакатастрофа. Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из аэропорта "Домодедово" в Орск, разбился в Раменском районе. Известно, что воздушное судно пробыло в воздухе лишь пару минут, после чего пропало с радаров и рухнуло на землю.

Причины трагедии на данный момент устанавливаются, однако уже известно, что на борту находился 71 человек (65 пассажиров и 6 членов экипажа), все они погибли. Одной из жертв стала уроженка Рузаевки, 31-летняя Елена Давыдова. Она летела из Москвы в Оренбург на работу. По словам приятелей Елены, работала она на одном из заводов финансовым директором.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Вероятными причинами крушения называют возгорание в двигателе, обледенение, неисправность датчика скорости и ошибку при пилотировании.