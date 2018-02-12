"Мордовия" добыла волевую победу над "Чебоксарами"

Хоккеисты "Мордовии" вырвали победу у "Чебоксар" в первом матче очередного тура Первенства ВХЛ. Встреча на "Чебоксары-Арене" завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

По ходу матча "Мордовии" дважды пришлось отыгрываться, но подопечные Воробьева успешно справились с этой задачей. В дебюте третьего периода гости забили два гола в течение полуминуты, которые и стали решающими.

"Чебоксары" – "Мордовия" - 2:3 (1:1,1:0, 0:2)

Голы:

1:0 – Беркутов (Никулин, Коробкин) (11:35) (больш.)

1:1 – Бадрутдинов (Цицаров) (14:46)

2:1 – Приступлюк (21:37)

2:2 – Ахметзянов (Горячев, Бадрутдинов) (41:00) (больш.)

2:3 – Цыпнятов (Швейкин, Медведев) (41:27).