Иван Цыпнятов: "Надеюсь, в плей-офф "Мордовию" прорвет"

Нападающий ХК "Мордовия" Иван Цыпнятов, перешедший в команду в начале сезона, рассказал, как долго сыгрывался с партнерами, а также выразил надежду, что в плей-офф саранскую команду "прорвет".

"Мы друг друга нормально понимали, даже в начале сезона. Просто не шла игра. Тренер от нас большего ожидал, и он говорил, что у нас есть все данные, чтобы хорошо играть. Мы сами между собой разговаривали, анализировали, что у нас может быть не так, что не получается. Пытались играть как-то по-другому, что-то меняли, но игра все равно не шла. Моментов кучу создавали, но забить не могли. Чуть ли не в каждой игре пропускали. Здесь дело не столько в сыгранности – порой просто не везло. После Нового года пошло как-то получше, забиваем больше, но все равно не то. Мы можем гораздо сильнее играть. Надеюсь, что в плей-офф нас прорвет.

Наверное, тяжелее всего было играть против "Ростова" в гостях. У них очень маленькая площадка. Мне там было очень непривычно и неудобно играть. Плюс команда "Ростова" сама по себе сильная. Они играют в такой, больше американский хоккей, все бум-бам. Особо не раскатишься и не поиграешь нормально", - приводит слова Цыпнятова пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru