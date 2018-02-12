"Мордовия" добилась уверенной победы над "Чебоксарами" в повторном матче

Хоккеисты "Мордовии" одержали вторую победу над "Чебоксарами" в повторном матче первенства ВХЛ. Если в первой игре саранские хоккеисты добыли волевую победу – 3:2, то теперь победили более уверенно – 5:2.

Правда, в повторной игре "Чебоксары" вновь первыми забили гол, однако гости ответили на это тремя точными бросками. В дебюте третьего периода "Чебоксары" сократили отставание до минимума, однако Бадрутдинов на 45-й минуте и Цыпнятов на 47-й сняли все вопросы о победителе.

"Чебоксары" – "Мордовия" - 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы:

1:0 – Дубровин (Иванов) (04:39) (больш.)

1:1 – Медведев (Колычев, Швейкин) (09:00)

1:2 – Юнышев (Горячев, Бадрутдинов) (22:33) (больш.)

1:3 – Закурин (Саразов, Абозин) (24:11) (больш.)

2:3 – Никулин (Бекрутов) (42:57)

2:4 – Бадрутдинов (Горячев, Ахметзянов) (44:34)

2:5 – Цыпнятов (Брыкин, Суботин) (46:31).