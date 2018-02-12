Юрий Воробьев: "Внутренне "Мордовия" готова к переходу в чемпионат ВХЛ"

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев прокомментировал две победы над "Чебоксарами" в рамках Первенства ВХЛ. Встречи состоялись на "Чебоксары-Арене" и завершились победами гостей – 3:2 и 5:2.

"Думаю, зрителям игра понравилась. Много забитых шайб. Результатом я доволен. Игрой не совсем. В преддверии плей-офф будем исправлять ошибки. Довольны реализацией большинства во второй игре: 3 шайбы из 5 мы забили, имея численное преимущество.

Есть ли в планах перейти играть в чемпионат ВХЛ? Этот вопрос нашим руководством обсуждался. Будем ждать, когда будет сдан новый ледовый дворец, и тогда уже будем думать. К этому вопросу надо подходить очень серьезно. В этом сезоне перед глазами пример Самары, которая без должного финансирования проигрывает с крупным счетом многие матчи. Должен быть комплексный подход, но внутренне мы готовы", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru