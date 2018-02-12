Главный тренер "Чебоксар": "Игры с "Мордовией" - очень ценный урок для нас"

Главный тренер ХК "Чебоксары" Сергей Нуржанов подвел итоги двух матчей с "Мордовией" в рамках первенства ВХЛ. Встречи состоялись на "Чебоксары-Арене" и завершились победами гостей – 3:2 и 5:2.

"При абсолютно равной игре надо отдать должное мастерству игроков соперника. Эти игры - очень ценный урок для нас. Сейчас у нас была серия игр с "большой тройкой". Итог: 3 победы и 3 поражения.

Многое зависит от игры голкиперов. На данный момент Денис Мотошин не готов играть. Александр Муллин лежит с температурой 40 уже третий день. Считаю, что вратарь должен отбивать больше 90% бросков. Тогда это победа", - приводит слова Нуржанова пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru