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15 молодежных проектов Республики Мордовия поддержаны на федеральном уровне

15 молодежных проектов Республики Мордовия поддержаны на федеральном уровне

Стали известны победители Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. Размер грантового фонда заочного этапа конкурса в 2018 году составил 235 млн рублей.

К итоговой оценке экспертной комиссии были допущены проекты 7735 человек. Среди них были и проекты, подготовленные представителями Мордовии. Из них 15 были отмечены экспертами и получили гранты в размере до 300 тысяч рублей на реализацию своих инициатив.

Победителями конкурса стали следующие проекты: "Дорожный Диктант" (автор - Терентьева Кристина); "Акселератор социальных инициатив" (Столберов Максим); "Республиканский лагерь-семинар Время первых" (Иванчина Елена); "Открой для себя Мордовию" (Гришнева Анастасия); "Не бывает чужих матерей" (Мелькаева Раиса); "Здоровая нация начинается с тебя!" (Зольникова Татьяна); "Ты-доброволец" (Котякова Евгения); "Школа социальной практики" (Рахматулина Динара); "Республиканский чемпионат по дворовому футболу – 2018" (Яшин Евгений); "Полка добра" (Смирнова Дарья); "Проведение олимпиады по фундаментальным медицинским дисциплинам" (Деменкова Ирина); "Студенческое антинаркотическое движение "САД" (Кильмяшкина Татьяна); "Ежегодная открытая олимпиада по спортивному программированию "Технокубок" для студентов и школьников" (Гагарин Вячеслав); "Методика обучения первой доврачебной помощи молодежи РФ" (Федулов Руслан); "Народная кукла в народном календарном празднике" (Трямкина Светлана).