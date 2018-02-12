15 молодежных проектов Республики Мордовия поддержаны на федеральном уровне

Стали известны победители Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. Размер грантового фонда заочного этапа конкурса в 2018 году составил 235 млн рублей.

К итоговой оценке экспертной комиссии были допущены проекты 7735 человек. Среди них были и проекты, подготовленные представителями Мордовии. Из них 15 были отмечены экспертами и получили гранты в размере до 300 тысяч рублей на реализацию своих инициатив.

Победителями конкурса стали следующие проекты: "Дорожный Диктант" (автор - Терентьева Кристина); "Акселератор социальных инициатив" (Столберов Максим); "Республиканский лагерь-семинар Время первых" (Иванчина Елена); "Открой для себя Мордовию" (Гришнева Анастасия); "Не бывает чужих матерей" (Мелькаева Раиса); "Здоровая нация начинается с тебя!" (Зольникова Татьяна); "Ты-доброволец" (Котякова Евгения); "Школа социальной практики" (Рахматулина Динара); "Республиканский чемпионат по дворовому футболу – 2018" (Яшин Евгений); "Полка добра" (Смирнова Дарья); "Проведение олимпиады по фундаментальным медицинским дисциплинам" (Деменкова Ирина); "Студенческое антинаркотическое движение "САД" (Кильмяшкина Татьяна); "Ежегодная открытая олимпиада по спортивному программированию "Технокубок" для студентов и школьников" (Гагарин Вячеслав); "Методика обучения первой доврачебной помощи молодежи РФ" (Федулов Руслан); "Народная кукла в народном календарном празднике" (Трямкина Светлана).