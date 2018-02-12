На трассе Саранск – Ульяновск "Мицубиси" зацепил "Гранту" и улетел в кювет

В Мордовии на 36-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, в Чамзинском районе столкнулись "Мицубиси-Лансер" и "Лада-Гранта".

По имеющимся данным, виновником стал водитель иномарки. Он совершил касательное столкновение с "Грантой", за рулем которой находился 27-летний парень. После контакта "Лансер" съехал в кювет.

В результате ДТП травмы получил пассажир "Мицубиси". С различными травмами он был доставлен в больницу.

Водители трезвы. По данному факту проводится проверка. Место ДТП не является очагом аварийности, уточнили в ведомстве.

Источник: gibdd.ru/r/13