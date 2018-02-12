В Мордовии правоохранители задержали нелегалов

В Мордовии правоохранители задержали нелегальных мигрантов.

Сообщается, что силовикам стало известно, что на одной из пилорам Теньгушева могут находиться иностранцы. Согласно предварительным сведениям, выходцы из Средней Азии. Однако, сколько их и какова настоящая цель пребывания – предстояло выяснить. Однако на пилораме работников не обнаружили. В доме, где должны были проживать иностранные гости, правоохранителей тоже ждало разочарование – там уже давно никто не живет. Но внимание привлекло строение в огороде, с виду похожее на баню, откуда доносилась громкая музыка. Работники пробрались к сооружению и оказались в мастерской по производству матрешек. Там они застали двух людей азиатской внешности.

Представители миграционной службы сообщили, что молодые люди не только лишь нарушили режим пребывания, однако и незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории Российской Федерации.

Источник: "Известия Мордовии".