Петр Тултаев: "Лыжня России - 2018" прошла в Саранске на высшем уровне"

В Саранске 10 февраля состоялись соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России – 2018". Участие в них приняли более 4 000 горожан.

Мэр Саранска Петр Тултаев в понедельник, 12 февраля, во время совещания в горадминистрации поблагодарил всех, кто приложил руку к организации мероприятия.

"Все прошло на высшем уровне. Не важно, кто стал победителем. Победителем можно назвать каждого, кто принял участие в соревнованиях, встав с дивана и придя на гонку", - сказал мэр Саранска.

Также глава города подчеркнул, что необходимо начать готовиться к проведению Общегородского дня здоровья, который намечен на 3 марта.

"Во всех микрорайонах Саранска в этот день должны пройти массовые спортивные мероприятия с организацией проката лыж, коньков. Также на определенных для спортивных мероприятий площадках нужно организовать торговлю сувенирной продукцией, шашлыком, конкурсы для детей и развернуть работу полевой кухни", - отметил Тултаев.