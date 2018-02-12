Мордовские инженеры получили заслуженные награды

В Саранском доме науки и техники прошло награждение участников XIII республиканского конкурса «Инженер года Республики Мордовия-2017», занявших 2-3 места.

Отметим, что победители конкурса уже были награждены в День российской науки – в рамках республиканской научно-практической конференции «Наука и инновации в Республике Мордовия».

Всего на конкурс поступило 53 заявки. В заявочных материалах представлены 23 промышленных предприятий, организаций, образовательных учреждений. Инженерам вручены дипломы и денежные премии.

9 номинантов из Мордовии по решению жюри стали участниками Всероссийского конкурса «Инженер года-2017». 6 из них стали лауреатами состязания и приглашены на награждение, которое состоится 21-22 февраля в Москве.

Источник: "Известия Мордовии".