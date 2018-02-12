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В Мордовии осудят местного жителя, изнасиловавшего 13-летнюю девочку

В Мордовии осудят местного жителя, изнасиловавшего 13-летнюю девочку

В Мордовии, в Краснослободском районе будет осужден 31-летний местный житель, который надругался над 13-летней девочкой. Информация от СУ СК по РМ.

Согласно данным, предоставленным работниками следственных органов, в ночь на 30 октября минувшего года 31-летний подсудимый, будучи в нетрезвом состоянии, вступил в противоправную интимную связь с 13-летней родственницей своей жены, которая гостила у него дома.

Пострадавшая рассказала об изнасиловании своей маме, которая, узнав о случившемся, обратилась в полицию.

Педофил был задержан и привлечен к уголовной ответственности. 

В скором времени насильник предстанет перед судом.  


Источник: http://mordovia.sledcom.ru