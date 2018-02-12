Жителя Рузаевки осудят за убийство знакомого

67-летний житель Рузаевки пойдет под суд за убийство 51-летнего знакомого. Информация от СУ СК по РМ.

21 сентября прошлого года 67-летний подсудимый, находясь у себя дома, распивал спиртные напитки вместе со своим 51-летним знакомым. В определенный момент дружеская беседа, подкрепленная «градусом», переросла в словесную перепалку. Когда аргументы собственной правоты закончились, владелец жилья схватил в руки нож и несколько раз ударил им гостя в область сердца.

Полученные пострадавшим ранения оказались смертельными.

Преступник был задержан и привлечен к уголовной ответственности по статье 105 УК РФ «Убийство».

В данный момент материалы уголовного дела в отношении убийцы находятся на рассмотрении суда.

Источник: http://mordovia.sledcom.ru