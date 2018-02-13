Жителю Мордовии грозит 5 лет тюрьмы за незаконное хранение пороха

Мордовские правоохранители узнали, что 53-летний уроженец села Глушково может хранить при себе взрывчатое вещество.
Представители республиканского МВД рассказали, что мужчина был остановлен на одной из сельских улиц.
В его кармане сотрудники полиции обнаружили банку с темным порошком. Экспертиза показала, что это смесь дымного и бездымного пороха весом 197 грамм.
Задержанный сообщил стражам порядка, что порох принадлежал его покойному отцу, который увлекался охотой. Уже после его смерти банку наследник оставил себе и стал хранить дома. Он хотел получить разрешение на хранение орудия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанному грозит срок до пяти лет лишения свободы.
Источник: 13.мвд.рф