В Мордовии прошла операция «Нетрезвый водитель»

На территории Мордовии прошло профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В двухдневной операции были проверены сотни автовладельцев, из них пьяными оказались 16 человек.

Нарушителей выявляли с помощью «бахуса», когда перекрывается половина дороги, таким образом практически все транспортные средства, за исключением общественного и спецтранспорта, направляются в единый коридор. Эта проверка у шофера занимает всего несколько минут, но результативность подобного способа уже доказана.

На этом оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» не заканчивается. Уже в ближайшие выходные дни массовые проверки шоферов на состояние опьянения пройдут во всех районах Саранска и Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф