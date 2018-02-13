В Теньгушеве 17 февраля пройдет фестиваль промыслов и ремесел

В субботу, 17 февраля, в Теньгушеве пройдет фестиваль промыслов, ремесел и народного творчества «Теньгушевское семицветье». Мероприятие организовано в рамках Республиканского этнокультурного проекта «Мордовия Мастеровая».

На фестивале состоится демонстрация семейных мастерских по производству традиционных мордовских и русских народных костюмов, матрешек и деревянной посуды, бытовой и сельскохозяйственной утвари, столярных изделий, глиняных игрушек и керамической посуды, сувенирной продукции, в том числе посвященной грядущему чемпионату мира по футболу.

Украшением фестиваля станет представление надомного промысла по вязанию с уникальным колоритом «теньгушевская семицветка». Данный семейный промысел стал брендом Теньгушевского района и не раз представлялся на всероссийских и международных выставках.

Также в рамках фестиваля пройдет конкурс по приготовлению блюд национальной кухни и выпечки блинов.

Источник: "Известия Мордовии".