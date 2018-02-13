Пьяный житель Саранска избил охранника клуба

Сотрудникам Росгвардии Мордовии пришлось разнять дерущихся мужчин в одном из клубов Саранска. Как сообщают в пресс-службе ведомства, сигнал об инциденте поступил вечером. Прибыв в развлекательное заведение, гвардейцы увидели, что посетитель избивает сотрудника охраны. Гвардейцам пришлось применить силу, чтобы успокоить буйного гостя. После этого его задержали.

Хулиганом оказался 33-летний мужчина. Оказалось, что он и его приятель хотели пройти в зал, однако охранники сказали, что пара сильно пьяна и не пустили их. Один из гостей настолько разозлился, что завязал драку с секьюрити

Источник: Росгвардия РМ