В Мордовии работники Росгвардии остановили иномарку, которой управлял подросток

В Зубово-Полянском районе была остановлена иномарка, которой управлял 16-летний подросток. Информация от отдела Росгвардии по РМ.

В ходе патрулирования работники вневедомственной охраны Росгвардии заметили автомобиль марки «Черри». Представителей правоохранительных органов смутило то, что иномаркой управлял совсем юный парень. По вышеуказанной причине было принято решение о необходимости остановить транспортное средство.

Увидев работников Росгвардии, юный водитель попытался скрыться, однако попытки «затеряться» оказались тщетными. Во время проверки документов выяснилось, что автомобилисту 16 лет. Подросток сообщил, что взял машину у своего отца.

Нарушитель был передан работникам Госавтоинспекции.

Источник: rosgvard.ru