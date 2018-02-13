В Саранске иномарка сбила женщину

В Саранске женщина попала под колеса иномарки. Информация от регионального отделения ГИБДД РФ.

Утром 12 февраля женщина, управлявшая автомобилем марки «Фольксваген», двигаясь по проспекту 50 лет Октября, сбила горожанку, которая намеревалась перейти проезжую часть в непредназначенном для этого месте, хотя поблизости расположен пешеходный переход.

Пострадавшая была доставлена в травмпункт. Женщине был назначен курс амбулаторного лечения.

Гражданка, управлявшая иномаркой, была трезва.

Работники Госавтоинспекции проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства инцидента.

Источник: gibdd.ru