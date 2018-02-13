В Саранске "легковушка" сбила пенсионерку

В Саранске водитель легкового автомобиля сбил пенсионерку. Информация от регионального отделения Госавтоинспекции России.

Инцидент был зафиксирован утром 12 февраля в Пролетарском районе города. На улице Веселовского пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент женщину сбил легковой автомобиль марки «Шевроле-Круз».

Пенсионерка была доставлена в одну из больниц Саранска. О том, в каком состоянии находится пострадавшая, в настоящее время неизвестно.

В отношении водителя «легковушки» был составлен административный протокол.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали происшествия.

Источник: gibdd.ru